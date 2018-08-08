زيتوني: الشهيد الجيلالي بونعامة شرّف الشعب الجزائري بخصاله

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن البطل الشهيد الجيلالي بونعامة عرف بمواقفه النبيله وكان قائدا كوّن رجالا أحبهم وأحبوه.

جاء هذا خلال إشرافه على الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 57 لاستشهاد البطل الجيلالي بونعامة بولاية تيسمسيلت.

مشيرا إلى أن الشهيد ترك وراءه خصالا ونبلا مايجعلنا نقول ان الشهداء والمجاهدين شرف الشعب الجزائري.

مفيدا في سياق حديثه، إلى أن الرئيس بوتفليقة جعل من الجزائر ورشة تنمية في مختلف المجالات لتحسين معيشة المواطن.

فجزائر اليوم أعطت الدروس ورفعت التحديات وكسبت الرهانات في الميادين التي كانت محل إصلاحات.