أساتذة العلوم الإسلامية يقررون رفع دعوى قضائية ضد بن غبريت

قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، رفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، متهمة إياها بالعبث بالهوية الوطنية.

وطالبت التنسيقية في بيان لها، تحوز “سبق برس” على نسخة منه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التدخل لوضع حد للمساس بعناصر الهوية، وتثبيتها في المدرسة الجزائرية، وعلى رأسها العلوم الإسلامية في إمتحان شهادة البكالوريا وعدم حذفها كما تسعي وزيرة القطاع، حسبهم.

كما دعت ذات الهيئة، نواب المجلس الشعبي الوطني للتدخل من أجل الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية باعتبارهم ممثلين لشعب.

وتسعى التنسيقية حسب ما جاء في بيانها الصادر اجتماع طارئ عقده المجلس الوطني أمس الثلاثاء، إلى تفعيل المبادرة الوطنية والتواصل مع مختلف الفعاليات للتحسيس بخطورة المساس بثوابت الوطنية.