بن حبيلس تستنجد برجال المال لجمع التبرعات لسكان الجنوب

أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، عن إطلاق حملة تضامنية لجمع التبرعات لفائدة سكان المناطق الناءية والحدودية، وهذا بالاستعانة برجال المال والأعمال وأصحاب الشركات.

وقالت بن حبيلس في تصريح ل”سبق برس”، إن الهدف من إطلاق الحملة هو مساعدة العائلات المعوزة خاصة تلك التي تقطن في المناطق المعزولة والحدودية من أرض الوطن، والتي تعاني من الفقر مصرحة:” الجوهر من هذه الحملة هو إعادة زرع الحس التضامني لدى المواطنين..حتى وإن لم تسلم التبرعات للهلال ومنحت مباشرة للمحتاجين”.

وأضافت محدثنا، أن الحملة المعلن عنها تأتي أيضا تضامنا مع سكان الجنوب الذين واجهوا الفيضانات وتحسبا للدخول المدرسي، حيث سيتم جمع الأدوات المدرسية لفائدة العائلات الفقيرة وهذا بالتنسيق مع كل الراغبين في المساهمة في العمل الخيري.

ولم تستثن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري رجال المال وأصحاب الشركات من هذه الحملة، مؤكدة أن هذه الفئة من شأنها المساهمة في العمل الخيري وتقليص من نسبة الفقراء والمساكين في الجزائر، مضيفة في هذا السياق بأن العملية هي إمتداد للاستراتيجية انتهجها الهلال الاحمر منذ سنة 2014 وقد اعطت ثمارها، حسب بن حليبيس، التي عادت لتؤكد على أن هذه الحملة هي وطنية ولا تمس مناطق على حساب مناطق أخرى.

بالمقابل ستعطي غدا الأربعاء رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إشارة الإنطلاق الرمزي لقافلة من المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وهذا من ملعب خمسة جويلية بالعاصمة. وتتضمن هذه القافلة 12 شاحنة مملوءة بالمساعدات الانسانية، حوالي 125 طن من السكر و65 طنا من الأرز كما تشمل موادا غذائية فضلا عن أفرشة وأغطية.