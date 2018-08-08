ترميم فاشل لتمثال عين الفوارة ومختصون يؤكدون

أثار الشكل الجديد الذي ظهر به تمثال عين الفوارة، سخط شريحة واسعة من الجزائريين، معتبرين أنه لا يتوافق مع الشكل الذي كان عليه المعلم قبل تحطيمه.

وأَتبع، تدشين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لتمثال عين الفوارة بسطيف، السبت الماضي، حالة غضب وانتقادات واسعة، بسبب عدم الرضا عن الشكل الجديد الذي ظهر به التمثال، واتخذ المنتقدون من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ساحة لمناقشة عمل ورشة الترميم، حيث يرى الكثيرون بأن ملامح وجه التمثال قد تغيرت بشكل كلي، إذ بدت الخدود أنحف مما كانت عليه، وأصبحت العينين صغيرتين جدا مقارنة بالشكل الأصلي، إضافة إلى تغير شكل الأنف، وزاوية اتجاه النظر.

هذه التفاصيل الدقيقة، جعلت المنتقدين يتساءلون، ما إن كان التمثال قد أعيد ترميمه أم شهد حالة تشويه ثانية !، من شأنها رهن القيمة الأثرية والتاريخية للمعلم.

وفي السياق، أكدت، فايزة رياش الأستاذة الجامعية ورئيسة الجمعية الوطنية “تراث جزايرنا”، في تصريح لـ “سبق برس”، أن ملامح وجه التمثال قد تغيرت بنسبة كبيرة، مشيرة أنه كان من الممكن إعادة تشكيل التمثال وفق صورته الأصلية دون تحريف بالإستعانة بالصور القديمة للمعلم، خصوصا وأن تقنيات الترميم قد تطورت بشكل كبير.

وأشارت المتحدثة إلى أن عامل نقص الخبرة في الترميم بالجزائر أثر على مستوى العمل، منوّهة بالجهدل الكبير الذي بذله فريق الترميم تحت تأطير عبد القادر بن صالح وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضافت فايزة رياش، أن ما يحسب للمسؤولين هو جهد السعي للحفاظ على التمثال كرمز من رموز مدينة سطيف، والحفاظ عليه كمعلم تاريخي، من خلال محاولة إعادته إلى حالته الأصلية، عقب حادثة التشويه الشهيرة التي لحقت به.