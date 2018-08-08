هذا هو سبب التهاب سعر البطاطا

تشهد أسواق الحضر هذه الأيام ارتفاعا جنونيا لكثير من الخضر خصوصا البطاطا التي بلغ سعرها في كثير من المواقع سقف 90 دينار ما أثار حالة من الغضب باعتبارها المادة الغذائية الأولى للعائلات الجزائرية.

ونقلت الإذاعة الجزائرية العديد من تصريحات المواطنين قالوا، أن العملية متعمدة وتتزامن مع كل مناسبة دينية وتستهدف جيوبهم، مشيرين إلى أن الارتفاع مس كثيرا من المواد والخضار خلال الشهرين الأخيرين.

فيما علق الباعة الأمر على سبب ارتفاع الأسعار بتجار الجملة بحيث وصل سعرها إلى أكثر من 70 دينار تضاف إليها تكاليف النقل والتوزيع، حسب الإذاعة.

وأرجع رئيس الغرفة الفلاحية لوادي سوف بكار حامد إلى غياب نظام ضبط المخزون الاستراتيجي تحسبا لحالات الندرة.

وأوضح بكار للقناة الأولى للإذاعة، أن " عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا غياب نظام يضبط المخزون الاستراتيجي الذي يتبناه الديوان الوطني للخضر والفواكه لتحديد النسبة الواجب تخزينها في كل موسم تحسبا للندرة لتجنب عدم الاستقرار في الأسعار أحد أبرز العوامل الرئيسة في هذا الارتفاع الذي تشهده الأسواق هذه الأيام".

وأضاف:" بالنسبة لولاية الوادي التي تغطي حوالي 50 بالمائة من الإنتاج الوطني وطيلة خمسة أشهر كاملة فإنها فضلت هذه المرة تقليص المساحة المزروعة بسبب الحرارة، لكن بعض ولايات الهضاب العليا كسطيف وتبسة وتيارت وسوق أهراس التي كان يفترض أن تعوض هذا النقص تأخرت في ذلك بسبب تأخر سقوط الأمطار فيها بين شهري جانفي ومارس ما دفع بالكثير من الفلاحين فيها إلى تأخير عملية الغرس على أن يتم جني المحصول في شهري أوت وسبتمبر المقبل.

وتوقع المتحدث أن لا تتراجع أسعار البطاطا خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع أسعار البذور التي تصل، حسبه، إلى 60 و70 دينار ما يعني أن الفلاح والمستهلك هما اللذان يدفعان الثمن على حد تعبيره.