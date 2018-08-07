ابن الجنرال “توفيق” يخرج عن صمته ويرد على الإتهامات

رد ابن الجنرال المتقاعد محمد مدين الملقب بالجنرال “توفيق”، سيد علي مدين على المقال الذي نشرته جريدة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية، تحت عنوان “جمهورية أبناء..”.

وذُكر اسم سيد علي مدين في المقال التحقيقي الذي نشرته جريدة الوطن في 29 جويلية الماضي.

وأوضح سيد علي مدين أن محتوى المقال الذي يتحدث عن ثروات أبناء المسؤولين ليس علاقة به.

مؤكدا أنه العلاقة الوحيدة هو ذكر اسمه في مقال جريدة الوطن،

واتهم ابن الجنرال توفيق الجريدة بنشر معلومات خاطئة وبعيدة عن الاحترافية.

ومن جهتها ردت يومية الوطن على تصريحات ابن “توفيق” قائلة: “لا سيدي ابن الجنرال أنتم ليس لكم أي علاقة بأولاد..”

“باستثناء إلا في حالة أن يكون ذكر اسم سيد علي مدين له علاقة بمعاملات تجارية مع وزير دفاع سابق” تضيف جريدة الوطن.