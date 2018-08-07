قديورة هدّاف ويقود نوتنغهام فورست لتعادل مثير !

قاد الدولي الجزائري عدلان قديورة، اليوم الثلاثاء، ناديه نونتنغهام فورست الإنجليزي للتعادل أمام نادي واست بروميتش البيون بنتيجة هدف في كل شبكة.

وتمكن “الدبابة” من تسجيل هدف التقدم لناديه في الدقيقة الـ59، من تسديدة صاروخية إستقرت في شباك الخصم.

فيما بصم الجزائري الآخر هلال العربي سوداني، على أول مشاركاته في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى كبديل في الدقيقة 85.

ونال قديورة لقب أحسن لاعب في المباراة، وهذا نظير مردوده الكبير طيلة، كما كان وراء النقطة التي حققها ناديه.