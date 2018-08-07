الجيش يرفع وتيرة العمليات العسكرية ضد الإرهاب

ضاعفت قوات الجيش الوطني الشعبي من وتيرة العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في عدة ولايات. وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار عن تدمير مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراضا أخرى بولاية عين الدفلى، في حين كشف مصدر أمني عليم أن “عمليات تمشيط واسعة تخوضها الوحدات العسكرية بولايات شرقية وحدودية.

تشن قيادة الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة عمليات استباقية على الأرض وأخرى جوا بعدد من ولايات الشرق والجنوب الشرقي وصولا إلى مشارف الولايات الصحراوية الشرقية، وهذا بهدف قطع الطريق على الجماعات الإرهابية، إثر معلومات جمعتها مصالح الأمن تفيد بتحركات إرهابية جنوبي ولاية خنشلة، وكذا أصداء أخرى تتحدث عن إعادة الروح لبقايا الجماعات الإرهابية في ولاية الوادي.

وشاهد مواطنو ولايات الشريط الحدودي كذلك طلعات جوية استطلاعية لطائرات عمودية، بمناطق يشتبه في أنها ممرات للجماعات الإرهابية. ونقلت مصادر مطلعة لـ«البلاد” حديثا متواترا عن تحركات إرهابية بين مثلث ولايات الوادي وتبسة وخنشلة لجماعة يقارب عدد أفرادها العشرين.

وهي المنطقة التي كانت مصدرا لعناصر الإرهاب في المنطقة. واللافت أن وتيرة عملية الملاحقة ارتفعت خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية في مؤشر واضح عن دخول قوات الجيش في “مواجهة ثقيلة” قد تمتد إلى عدة أسابيع في ظل المعطيات الاستخباراتية التي وردت الى الأجهزة المتخصصة في مكافحة الإرهاب عن تحرك خلايا نائمة لاستهداف منشئات حيوية بحثا عن صدى إعلامي.

وقد لاحظ سكان بلديات الضاحية الغربية لولاية عنابة وكذا قاطنو البلديات الحدودية مع جيجل بولاية سكيكدة حشد قوات عسكرية كبيرة تنفذ عمليات تمشيط منذ أيام، بالتوازي مع زيارات قادت قائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة إلى ولايات تحتضن “معاقل” للجماعات الإرهابية كتبسة وخنشلة وأخرى تتخوف من تسلل سلفيين جهاديين من تونس إلى التراب الوطني على غرار ولاية الطارف.

وتوحي تحركات مماثلة لقادة النواحي بتحضير عمليات في تلك الولايات، لتكون نتائجها مؤشر قوي على مكافحة الإرهاب خاصة أن الظرف العام مواتي لقوات الجيش لإعادة تفعيل العمليات الكبرى في “مقارعة الإرهاب”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة تسعة مولدات كهربائية وخمس مطارق ضاغطة، كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ20 قنطارا من مادة التبغ. كما ضبط حراس السواحل، يضيف المصدر، 29.25 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران بالناحية العسكرية الثانية، ومن جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بمعسكر بالناحية العسكرية الثانية مهربا بحوزته 326 وحدة من مختلف المشروبات.