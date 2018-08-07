أمطار موسمية ورعود مرتقبة بست ولايات

حذّرت اليوم، مصالح الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية متوقعة في ست ولايات شرقية وجنوبية. في حين أفادت استمرار انخفاض في درجات الحرارة مع هطول كميات من الامطار بأقصى الجنوب.

وحسب خريطة اليقظة التي يبثها الديوان الوطني للأرصاد الجوية عبر موقعه الإلكتروني، فإن أمطارا رعدية منتظرة في ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس وأم البواقي. فيما استمرت الأمطار في ولاية تمنراست إلى غاية التاسعة ليلا من اليوم.

وبخصوص الأحوال الجوية المتوقعة لنهار اليوم، فان ديوان الأرصاد الجوية يتوقع استمرار الرعود والأمطار بمنطقة الأوراس والهضاب العليا، مع بلوغ درجات الحرارة بين 32 و36 درجة بالسواحل خلال الظهيرة وسرعة الرياح ستبلغ 30 كلم في الساعة لترتفع وتصل إلى 30 و41 درجة بالمدن الداخلية.

وأفادت النشرية أن تساقط الأمطار المرفوقة بالرعود سيتواصل بالجنوب الغربي وشمال الصحراء، وصولا الى اقصى الجنوب بالهقار والطاسيلي. أما سرعة الرياح فستبلغ 40 كلم في الساعة مع تطاير في الرمال. في حين ستكون الاجواء صافية على العموم بباقي مدن الجنوب.