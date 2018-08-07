إتحاد العاصمة يصل كربلاء وفروجي يلغي الحصة التدريبية

قبل أن يشدوا الرحال نحو كربلاء، وهو ما جعل أشبال فروجي يشعرون بإرهاق شديد ودفع التقني الفرنسي فروجي إلى إلغاء الحصة التدريبية التي كانت مقررة الاثنين، حيث ستكتفي التشكيلة العاصمية بحصة واحدة في الملعب الرئيسي قبل المباراة. وعبر رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار عن تخوفه الشديد من الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون وإمكانية تأثرهم يوم المباراة وطالب الاتحاد العربي باتخاذ الإجراءات اللازمة في السفريات القادمة لتسهيل مهمة الأندية. نشط تيري فروجي مدرب اتحاد العاصمة ندوة صحيفة اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة القوات الجوية العراقي.. أكد فيها أن فريقه جاهز لرفع التحدي رغم صعوبة الظروف ومشددا على احترامه للمنافس وكرة القدم في العراق.