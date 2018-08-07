هذه هي أسماء الحاجين الجزائريين المتوفيين بالبقاع المقدسة

تمكنت مصادر النهار بالبقاع المقدسة من التعرف على الحاجين المتوفيين اليوم الثلاثاء.

ويتعلق الامر بكل من وهراني فاطمة الجزائر تنحدر من العاصمة توفيت في الفندق بمكة.

وجابي محمد توفي بالحرم المكي من العاصمة كلاهما حوالي 80 سنة.

وصرح القنصل العام للجزائر بجدة عبد القادر قاسمي الحسني: “هاتين الحالتين تم تسجيلهما من طرف قنصلية وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بجدة”.

وأكد عبد القادر قاسمي الحسني بأن وفاة اثنين من الحجاج كانت”وفاة طبيعية تعود أساسا إلى السن المتقدم و إلى حالتهما الصحية العامة”.