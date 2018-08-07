تعرف على أندرويد 9 الجديد

أعلنت غوغل رسميا عن النسخة التالية من إصدار أندرويد، وقد جاء اسمه تماما كما توقعه معظم المستخدمين "أندرويد باي" (فطيرة أندرويد).

وقالت غوغل إنها ستبدأ بطرح التحديث أندرويد 9.0 لهواتف بكسل، وسيكون متاحا في وقت لاحق هذا العام للأجهزة الأخرى، كما سيحصل الذين سجلوا في "برنامج نسخ أندرويد التجريبية" على التحديث "مع نهاية هذا الخريف" إذا كانوا يملكون أجهزة من سوني أو شياومي أو إتش إم دي أو أوبو أو فيفو أو ون بلس أو إسينتشيال.

ما الجديد؟

يأتي التحديث الجديد، الذي كان متاحا كإصدار تجريبي منذ مارس/آذار بعدد من التحسينات، منها مزايا قابلة للتخصيص، وإعدادات لتوفير طاقة البطارية (خاصة في الهواتف الأقدم أو من الفئة الابتدائية)، وأدوات تساعد المستخدم في تتبع مقدار الوقت الذي يمضيه على هاتفه.

لكن التغيير الأكثر وضوحا سيكون طرق التصفح الجديدة، وذلك استجابة للتوجهات الأخيرة في تصميم الهواتف الذكية، مثل دعم الشق في أعلى الشاشة كالموجود في هاتف آيفون إكس لشركة آبل، ودعم الشاشة التي تمتد من الحافة إلى الحافة مثل شاشات سلسلة هواتف غلاكسي إس الأخيرة لشركة سامسونغ.

ويأتي التحديث أيضا بنظام جديد للإيماءات. وسيظل هناك زر العودة إلى الصفحة الرئيسية، وكذلك زر الرجوع (اللذين أصبح لهما مظهر جديد مصغر)، لكن لم يعد هناك زر مخصص للتبديل بين التطبيقات، وبدلا من ذلك تمسح بإصبعك إلى أعلى الشاشة لتشاهد آخر التطبيقات المستخدمة، مثلما تفعل على آيفون إكس. كما يوجد عدد آخر من الاختصارات التي تستند إلى الإيماءات.

أما غوغل فتركز في الترويج للتحديث الجديد على الذكاء الاصطناعي وتقول إنه سيجعل الهاتف أذكى وأسرع ويتأقلم مع كيفية استخدامك له، حيث سيوفر في الخلفية أدوات تعمل بهدوء لتقترح مثلا تطبيقات واختصارات ربما تريد استخدامها في المرة المقبلة لتحميل "شرائح" من صفحة إنترنت توفر لك معلومات دقيقة تريد معرفتها، من دون عناء تحميل تطبيق أو التنقيب في موقع إنترنت.

يذكر أن الشركة الأميركية اعتادت تسمية إصدارات أندرويد وفقا لتسلسل الحروف الأبجدية الإنجليزية بحيث تحمل أسماء حلوى، فعلى سبيل المثال النسخة السابقة من أندرويد 8 كانت تدعى "أوريو"، وقبل ذلك كانت "نوغا"، وسبقها "مارشميلو"، و"لوليبوب".