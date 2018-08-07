أربعة أندية أوروبية تتصارع على براهيمي

يوجد نجم الخضر ونادي بورتو البرتغالي، ياسين براهيمي، محل اهتمام أربعة أندية أوروبية كبيرة، هي ولفرهامبتون ونيوكاسل وإيفرتون الإنجليزية بالإضافة إلى روما الإيطالي، التي تتصارع من أجل ضم الدولي الجزائري قبل غلق سوق التنقلات الصيفي.

ودخلت هذه الأندية في شبه صراع حقيقي من أجل براهيمي بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق ما بين ناديه بورتو ووكيل أعماله، ما جعل النادي الأنجليزي يتراجع عن ضمه ويحوّل اهتمامه نحو زميله المالي موسى ماريجا.

وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية برتغالية، الثلاثاء، أبرزها موقع “برمنجهام لايف” الإنجليزي فإن نادي ولفرهامبتون يبدو أكثر المهتمين بالتعاقد مع النجم الجزائري في الموسم المقبل، لا سيما بعد ما رفض ميلان الموافقة على عرض النادي الإنجليزي لضم الإيفواري فرانك كيسي مقابل 40 مليون يورو.

ويتبقى موسم واحد في عقد ابراهيمي مع بورتو، وهو ما دفع العديد من الأندية للاهتمام بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما أنه سيصبح حرا بعد نهاية الموسم المقبل.

يُذكر أن براهيمي كان توّج مع بورتو، السبت الماضي، بكأس السوبر البرتغالية، على حساب نادي أفيس، وسجل مهاجم الخضر هدفا قاد به فريقه للفوز بنتيجة 3-1، إلا أنه تعرض لإصابة في قدمه دفعته لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

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