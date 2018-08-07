تسخير 132 طبيب بيطري بالجزائر العاصمة لمراقبة عملية ذبح الأضاحي

تسخير 132 طبيب بيطري بالجزائر العاصمة لمراقبة عملية ذبح الأضاحي

جندت مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر 132 طبيب بيطري للسهر على عملية ذبح الاضاحي يوم عيد الأضحى المبارك, و ذلك عبر مذابح و مسالخ العاصمة اضافة الى الفرق البيطرية المتنقلة التي ستجوب التجمعات السكنية الكبرى , حسبما عُلم امس عن المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي.

وقال مباركي ان البياطرة سيلتزمون بمداومتهم لمراقبة عملية ذبح الاضاحي و ضمان سلامة اللحوم عبر كل من مذابح حسين داي (رويسو) و الكاليتوس و الحراش و مسلخ زرالدة , وهي عادة المذابح التي تعود العاصميون على التردد عليها مع حلول كل موسم لعيد اضحى حيث يجدون هناك تسهيلات تقنية و مرافقة بيطرية لإتمام عملية نحر اضاحيهم.

و بالتنسيق مع المعهد الوطني للطب البيطري تعمل المفتشية البيطرية بالولاية على توزيع مطويات و منشورات تتضمن توجيهات خاصة بعمليات الذبح و سلامة الاضاحي و التحذير من مخاطر الكيس المائي لدى الماشية و كيفية التعامل معه , اضافة الى تعليمات خاصة بكيفية التعامل مع اللحوم بعد إنتهاء عمليات النحر لضمان عدم فسادها جراء ارتفاع درجات الحرارة , يضيف السيد مباركي.

و قال المتحدث أن الاطباء البياطرة بالعاصمة شرعوا في نشاطهم الرقابي لمختلف نقاط بيع الاضاحي بالعاصمة , مشيرا أن عدد مواقع البيع المرخصة هذه السنة بالولاية يناهز 70 موقعا و أضاف أن ظهور مواقع البيع بالولاية "لم يبلغ ذروته بعد", متوقعا ان يرتفع تعداد تلك المواقع مع بداية الاسبوع المقبل , كما اشار ان طبيعة بعض بلديات العاصمة تؤهلها لاحتضان ازيد من 5 نقاط بيع و حتى 07 نقاط على غرار بلديات الشراقة و بئر التوتة و الرغاية و الرويبة , في حين تغيب مواقع البيع ببلديات اخرى منها الجزائر الوسطى و سيدي محمد بالنظر الى الطبيعة العمرانية لهذه البلديات.

و حسب نفس المصدر, فقد عرفت مذابح العاصمة خلال عيد الاضحى المبارك للسنة الماضية ذبح و مراقبة ما يناهز 3760 اضحية بما فيها رؤوس ابقار و حتى ماعز.

و يشار ان مصالح الرقابة البيطرية بولاية الجزائر قد عرفت خلال السنة الماضية تلقيح قرابة 9400 راس من الابقار ضد وباء الحمى القلاعية و نحو 12800 راس ضد وباء الجدري . فيما وصلت عملية تفتيش و رقابة اللحوم الحمراء خلال نفس الفترة ( سنة 2017) الى مراقبة 10.172.09 طن , مقابل 5145.22 طن من اللحوم البيضاء.

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