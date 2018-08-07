برشلونة يرصد 100 مليون جنية إسترليني لضم الفرنسي بول بوغبا

كشفت تقارير إعلامية عن مساعي حثيثة يقوم بها وكيل الأعمال الشهير الإيطالي مينو رايولا بنقل خدمات موكله لاعب الارتكاز الفرنسي بول بوغبا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي برشلونة الإسباني بعدما سئم اللاعب من الأجواء السائدة في قلعة “الأولد ترافورد”. وأوضحت تلك التقارير بأن مؤشرات عديدة تؤكد رغبة بوغبا في الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف بعد موسمين مخيّبين قضاهما في “اليونايتد”، حيث جاءت أولى تلك المؤشرات بعقد اجتماع بينه وبين مواطنه إيرك أبيدال المدير الرياضي بنادي برشلونة في مدينة بيفرلي هيلز الواقعة في الجانب الغربي لمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، فيما جاء ثاني هذه المؤشرات برصد رسائل بينه وبين الثنائي الهجومي الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز .

أما أهم مؤشر فيتعلق بمباشرة رايولا اتصالاته مع إدارة مانشستر يونايتد تمهيداً إلى التوصل لاتفاق رسمي قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في التاسع من شهر أوت الجاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن رايولا سيسافر في غضون الساعات القادمة إلى مدينة مانشستر وبحوزته عرضا رسمياً من نادي برشلونة يقدر بـ 100 مليون جنيه استرليني أي ذات القيمة التي انتقل بموجبها اللاعب الفرنسي من نادي جوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر قبل عامين.

وأكدت الصحيفة الصادرة من إقليم كتالونيا، بأن رايولا في سباق مع الزمن لإنهاء المفاوضات مع إدارة “اليونايتد” قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية واستغلال حاجة البرتغالي جوزي مورينيو لعائدات بيع بوغبا من أجل إبرام صفقة ضخمة قبل التاسع من الشهر الجاري.

وينافس برشلونة على ضم بوغبا كل من جوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، غير أن العرض الكتالوني يبدو أفضل من الناحية المالية لصناع القرار بالنادي الإنجليزي.

50 مليون يورو زائد يوري مينا وأندير غوميز مقابل بوغبا!!

من جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل أخرى للعرض الرسمي الذي قدمه برشلونة لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة، من أجل ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط “الشياطين الحمر”.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” إن برشلونة عرض ضم بوغبا مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن الثنائي المكون من لاعب الوسط البرتغالي أندري غوميز، والمدافع الكولومبي ياري مينا ليونايتد.

وكشفت عن أن برشلونة أراد استغلال رغبة مانشستر يونايتد في ضم ياري مينا من أجل حسم صفقة بوغبا، إلا أن الأمور لم تسر كما أراد النادي الكتالوني، وأضافت أن إدارة يونايتد رفضت عرض برشلونة بسبب صعوبة إيجاد البديل المناسب لبوغبا قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، الخميس المقبل.

ولا يزال بوغبا مرتبطا بعقد مع “اليونايتد” حتى شهر جوان من عام 2021، غير أن عدم تأقلمه مع الأجواء السائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز جعله يقرر الرحيل والبحث عن أجواء أفضل بالعودة إلى إيطاليا أو الانتقال إلى إسبانيا لاستعادة بريقه والتخلص من الحملات الإعلامية التي شنت ضده من قبل الصحافة الإنجليزية التي لم تتجرع وصول قيمته إلى نحو 100 مليون جنية إسترليني، وهو الذي رحل عن النادي في صفقة انتقال حر (مجاناً) في عام 2012.