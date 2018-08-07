تحدّي "خيري" جزائري يكتسح فيسبوك!

انتشر بين رواد صفحات الجزائريين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحدّ جديد من نوعه يقوم المشاركون فيه بحثّ بعضهم على التصدّق بمبلغ مالي لمساعدة الآخرين ، على أن يحدّد هذا المبلغ من خلال عدد الإعجابات والتعليقات التي يتحصل عليها المنشور الخاص بالتحدّي الذي يقوم المشارك في التحدّي بنشره على حسابه الخاص بعد أن يقع عليه الاختيار للمشاركة من قبل أحد أصدقائه.

وتقوم فكرة التحدّي الذي أطلق عليه اسم "تحدّي ما نقص مال من صدقة" تيّمنا بالحديث النبوي المعروف ، على أن يقوم كل مشارك بإعلان مشاركته التحدّي على حسابه الخاص ، بحيث يلتزم بالتصدّق بما قيمته 10 دنانير مثلا عن كل إعجاب يتحصل عليه المنشور ، و بـ20 دينارا عن كل تعليق ، وذلك في حدود 24 ساعة ، على أن يختار عددا من الأصدقاء الذين قاموا بتسجيل إعجابهم بالمنشور أو التعليق عليه ليشاركوا بدورهم في التحدّي.

التحدّي الجزائري الخالص يحقّق تفاعلا كبيرا بين رواد فيسبوك، خاصة وأنه يعتمد على تفاعل المتابعين مع المشاركات من خلال الإعجاب والتعليق ، وهو ما يزيد من سرعة انتشاره .