وفاة حاجين جزائريين

تم تسجيل حالتي وفاة طبيعية في صفوف الحجاج الجزائريين، حسبما أفاد به بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمكة المكرمة القنصل العام للجزائر بجدة (المملكة العربية السعودية) عبد القادر قاسمي الحسني.

وأوضح القنصل العام لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة ميدانية تفقدية لمقر بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة بأن "هاتين الحالتين تم تسجيلهما من طرف قنصلية وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بجدة"، مضيفا "نحن الآن بصدد التحريات وضبط المعلومات على جميع المستويات سواء على مستوى الفرع الطبي أو المصالح السعودية للتأكد من إسمي المتوفين قبل أن يتم تبليغ الإدارة الجزائرية بهذا الخبر".

وأكد عبد القادر قاسمي الحسني بأن وفاة اثنين من الحجاج "وفاة طبيعية تعود أساسا إلى السن المتقدم وإلى حالتهما الصحية العامة"، قبل أن يقدم تعازيه الخالصة إلى عائلتي الحجاج المتوفين.

وكان القنصل العام للجزائر بجدة خلال معاينته لمقر البعثة الجزائرية للحج بفندق "سيف المجد" بمكة المكرمة قد التقى بأعضاء البعثة والمنسق العام والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة حيث أشرف على لقاء تنسيقي بين أعضاء البعثة تمحور حول ضرورة توفير جميع الظروفا لملائمة للسهر على راحة الحجاج الميامين.

