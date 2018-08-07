سليماني يجتمع بمسؤولي الهلال السعودي بلندن

كشفت تقارير إعلامية مقربة من الهلال السعودي أن مسؤولين من هذا النادي إجتمعوا بالدولي الجزائري إسلام سليماني بلندن من أجل إقناعه بتقمص ألوان الفريق الذي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم من المستوى الأول.

وكان مدرب الهلال الجديد روخي خيسوس قد طالب إدارة فريقه بضم سليماني الذي بصم على أفضل مستوياته لما عملا معا في سبوراينغ ليشبونة.

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