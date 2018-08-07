تسخير 132 بيطري وفتح 70 موقعا لبيع الأضاحي بالعاصمة

جندت مصالح المفتشية البيطرية لولاية الجزائر 132 طبيب بيطري للسهر على عملية ذبح الاضاحي يوم عيد الاضحى المبارك.

عبر مذابح ومسالخ العاصمة إضافة إلى الفرق البيطرية المتنقلة التي ستجوب التجمعات السكنية الكبرى.

وقال المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي، “لوأج” أن البياطرة سيلتزمون بمداومتهم لمراقبة عملية ذبح الأضاحي.

وضمان سلامة اللحوم عبر كل من مذابح حسين داي “رويسو”، الكاليتوس والحراش ومسلخ زرالدة.

و قال أن الاطباء البياطرة بالعاصمة شرعوا في نشاطهم الرقابي لمختلف نقاط بيع الأضاحي بالعاصمة.

مشيرا أن عدد مواقع البيع المرخصة هذه السنة بالولاية يناهز 70 موقعا.

وأضاف أن طبيعة بعض بلديات العاصمة تؤهلها لاحتضان أزيد من 5 نقاط بيع وحتى 07 نقاط على غرار بلديات الشراقة وبئر التوتة.

والرغاية و الرويبة، في حين تغيب مواقع البيع ببلديات أخرى منها الجزائر الوسطى وسيدي محمد بالنظر الى الطبيعة العمرانية.