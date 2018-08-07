اعتقال إديلسون نجم البرازيل الأسبق

اعتقل البرازيلي إديلسون الذي توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2002، بسبب عدم التزامه بسداد نفقة أحد أبنائه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأكدت السلطات أن إديلسون ألقي القبض عليه، مساء السبت، أثناء توجهه إلى مباراة خيرية من تنظيمه بالاشتراك مع عدة لاعبين سابقين في بلدة ريو نيجرينيو الصغيرة الواقعة بولاية “سانتا كاتارينا”.

ولعب إديلسون خلال أغلب مسيرته في البرازيل، وإن كان قد احترف في بنفيكا البرتغالي وكاشيوا الياباني.

وتبلغ قيمة ديون النفقة على اللاعب 113 ألف ريال برازيلي (نحو 30 ألفا و500 دولار).

يذكر أن اللاعب، الذي يمر بضائقة مالية، وفقا للصحافة المحلية، كان قد ألقي القبض عليه 3 مرات في آخر أربع مرات للسبب نفسه.

وأشار محامي اللاعب، إدواردو بيريرا في تصريحات إلى الصحافة المحلية إلى أنه قدم طلبا أمام القضاء ليمثل اللاعب أمامه بدلا من اعتقاله، معربا عن ثقته في الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة.