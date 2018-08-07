مدارس وجمعيات تستغل الصيف لتحفيظ الأطفال كتاب الله

أقدمت الكثير من الجمعيات بمدينة باتنة، على فتح أبوابها في وجه الأطفال والطلبة، لاستغلال فصل الصيف لتحفيظ القرآن الكريم خلال فصل الصيف، وهذا موازاة مع الدخول في عطلة إلى غاية الدخول الدراسي والاجتماعي الجديد، يحدث ذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية التي تراهن على إنجاح مثل هذه المبادرات، من خلال المدارس القرآنية المنتشرة في مختلف مساجد مدن وأحياء عاصمة الأوراس، إضافة إلى جهود بعض الجمعيات التي تصب مساعيها في ذات الاتجاه.

وقد نوه الكثير بالجهود المبذولة من طرف مصالح مديرية الشؤون الدينية ومختلف الهيئات الجمعوية الناشطة في هذا الجانب، بغية استغلال فصل الصيف لتأطير التلاميذ، وحثهم على حفظ كتاب الله، وبالمرة تفادي الغرق في الفراغ الذي كثيرا ما ينعكس بالسلب، بسبب رفقاء السوء الذين تنجم عنهم أعمال سلبية من الناحية الأخلاقية والسلوكية.

وفي السياق ذاته دعت العديد من الجهات إلى ضرورة تحرك الأولياء لإنجاح مثل هذه المبادرات، وبالمرة تشجيع أبنائهم على استغلال عطلة الصيف لتعلم كتاب الله حفظا وتفسيرا، سواء لتلاميذ الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي، أم الذين يحضرون لخوض غمار الدراسة مع حلول الموسم الجديد.