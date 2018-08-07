البرتغال تترقب موقف مورينيو مع مانشستر يونايتد

يراقب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم موقف جوزي مورينيو مع مانشستر يونايتد، بعد توتر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم رضاه عن سوق الانتقالات الأخيرة لـ”الشياطين الحمر”.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن الاتحاد البرتغالي يراقب موقف مورينيو مع “الشياطين الحمر”، تحسباً لاحتمال رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد البرتغالي يريد تعيين مورينيو مديرا فنيا لـمنتخب “برازيل أوروبا”، بالإضافة إلى أن المدرب الملقب بـ”الاستثنائي” يرغب هو الآخر في قيادة منتخب بلاده.

وكان مورينيو هاجم إدارة مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام ليفربول ودياً بنتيجة 1-4، بسبب عدم تلبية رغباته بالتعاقد مع صفقات مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.