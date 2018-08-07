هذه هي المواقع السكنية الجديدة التي ستوزع قبل نهاية 2018 بالعاصمة

ستسلم أكثر من 8000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة في إطار السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الهش بالعاصمة، حيث بلغت نسب تقدم الأشغال بها أكثر من 90 بالمائة، ولم يتبق سوى توصيلها بقنوات الصرف الصحي والمياه وتزفيت الطرقات.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة دخلت في سباق مع الوقت لتسريع إنجاز وتيرة المشاريع السكنية على غرار أربعة آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلديتي أولاد فايت والسويدانية، تابعة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.

كما ستسلم 1200 وحدة سكنية بحوش الميهوب 1 و1200 مسكن بحوش الميهوب 2 ببلدية براقي وهي المشاريع التي أوكلت مهمة إنجازها وتسييرها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، فضلا عن تسليم 700 مسكن من مشروع 1600 مسكن بحي أولاد منديل ببلدية الدويرة وحي 600 مسكن ببلدية بابا حسن التي لم يتبق بها سوى أشغال التهيئة الخارجية، بحيث سيسلمها ديوان الترقية للدار البيضاء بداية من منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وشرعت مصالح ولاية الجزائر في إنجاز أكثر من 50 مجمعا مدرسيا يضم ابتدائيات وإكماليات وثانويات على أن تسلم بشكل تدريجي مع الدخول المدرسي القادم، على غرار ثانوية بأولاد فايت وبعض المؤسسات التربوية بالدويرة.

وتضيف ذات المصادر وجود قرابة 30 ألف مسكن في طور الإنجاز، في حين سيطلق نحو 3 آلاف مسكن في الأشهر القليلة المقبلة، فيما استهلك نحو 50 ألف وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري منذ انطلاق عملية الترحيل في 2014.