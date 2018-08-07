حزب العمال يعتبر فتح الجامعات الخاصة ضربا للطابع الإجتماعي للدولة

وقالت بودين، اليوم الثلاثاء، في اتصال مع “سبق برس”، أن فتح الجامعات الخاصة سيقلل من مصداقية التدريس بالجامعات العامة، كما سيستنزف الأساتذة التي كونتهم الدولة من أجل التدريس في جامعاتها، مبرزة أنه منذ عرض قانون فتح مجال الاستثمار لإنشاء الجامعات أمام الخواص، كان حزب العمال مناهضا له، على اعتبار أن التعليم مسؤولية الدولة ومرفق عمومي يجب أن تضمنه للمواطن، مشيرة بأن القطاع الخاص المستثمر بالجامعات يسعى للربح فقط، وليس لتكوين النخبة مثلما تهدف إليه الدولة.

وفي ذات الصدد، أوضحت المتحدثة أن تصحر الجامعة العمومية من كفاءاتها، من خلال الاستفادة من مواردها البشرية الجاهزة التي كونتها الدولة، بفعل التفاوت في الراتب الشهري بين الجامعة العامة والخاصة، سيجعل هذه الأخيرة تحتكر التكوين الجيد، وبالتالي ضرب مصداقية التكوين البيداغوجي فيهما بالجامعة العامة.

واستغربت النائب قول الوزير حجار إن التخصصات التي سمح بفتحها في الجامعات الخاصة غير سيادية، مشددة بأن “كل التخصصات الجامعية سيادية بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية والميكانيك”.