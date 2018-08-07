مادورو يؤكد إمتلاكه أدلة تورط نظيره الكولومبي في محاولة اغتياله

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في شريط فيديو بث على حسابه في موقع “تويتر”، إن نظيره الكولومبي مانويل سانتوس، هو من يقف وراء محاولة اغتياله يوم السبت المنصرم، مضيفا أن المعتدين تم ايقافهم من قبل الأمن، وسيتم ملاحقة المدبرين.

وأشار نيكولاس مادورو، إلى أنه يمتلك من الأدلة ما يكفي للإطاحة بسانتوس وحكومته المنتهية ولايتها، حيث أكد أن المعتدين تدربوا في شيناكوتا الكولومبية الواقعة في شمال شرق كولومبيا.

وفي المقابل، رفض سانتوس إدعاءات مادورو التي تضعه في قفص الاتهام.