بن عبو: قانونيا لا يجوز الدخول في حملة انتخابية قبل نهاية العهدة الرئاسية

اعتبرت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، إعلان رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، اليوم الثلاثاء، دخول أحزاب الموالاة في حملة انتخابية، لا يستند إلى أي نص قانوني ولا يكمن أخذه بعين الاعتبار، كونها مجرد كلام لسياسي فقط.

وأوضحت بن عبو اليوم الثلاثاء، في إتصال مع “سبق برس” أن الدخول في الحملة الانتخابية مستحيل في هذه الفترة لأن عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تنتهي بعد وبقي منها أكثر من 10 أشهر، ضف إلى ذلك أنه لم يتم الإعلان عن وجود انتخابات رئاسية أصلا للقيام بحملة لها.

وقالت ذات المتحدثة أن قانون الانتخابات يحدد نهاية عهدة الرئيس بثلاثة أشهر قبل يوم الإقتراع في حال ترشحه، أي مباشرة بعد استدعائه للهيئة الناخبة، وصدور المنشور في الجريدة الرسمية.

وقرنت الخبيرة، العملية بتقديم المرشحين لملفاتهم للمجلس الدستوري للفصل فيها وإبداء رأيه القانوني في كل مترشح، الذي سيطلب من المترشحين جمع التوقيعات في حال ترشحوا من دون أحزاب.

وللإشارة فإن المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بانتخابات تحدد مدة الحملة الانتخابية بـ 19 يوم حيث تبدأ الحملة الانتخابية بـ 21 يوما قبل يوم الاقتراع و تنهي يومين قبله.