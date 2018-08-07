وفاة شخص في حادث اصطدام بين قطار كوراديا وسيارة في البليدة (فيديو)

تسبب حادث إصطدام لقطار من نوع “كوراديا” تابع للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مع سيارة نفعية في وفاة صاحبها، في حدود الساعة منتصف النهار بالبليدة.

وحسب ما أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقل بالسكك الحديدية فإن سائق القطار الرحلة التي كانت تربط وهران بالعاصمة، تفاجأ بخروج صاحب السيارة الذي حاول المرور على السكة، في المكان المسمى بورومي الواقع بين العفرون وموزاية، ما لم يعطي الوقت الكافي للسائق للتوقف، ما أدى إلى وفاة صاحب السيارة في عين المكان.

وتأسف، محدثنا للحادث، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بشروط السلامة.

وأكد، ذات المسؤول أن المؤسسة قد أرسلت قطار آخر، لضمان نقل المسافرين العالقين بسبب الحادث، وإصالهم إلى وجهتهم العاصمة.