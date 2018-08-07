يوسف لعوافي رسميا في وفاق سطيف

أمضى المهاجم السابق لمولودية العلمة يوسف لعوافي رسميا مع وفاق سطيف، الإثنين، على عقد يمتد لـ3 سنوات، ليكون بذلك اللاعب 13 الذي استقدمه رئيس النادي حسان حمار إلى الوفاق خلال هذا الموسم، الذي يسعى فيه النسر الأسود إلى حصد لقبين على الأقل من بين الألقاب التي يتنافس عليها ويتعلق الأمر بكل من كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس العرب والبطولة الوطنية والكأس الجزائرية.

هذا ونشير، أن يوسف لعلاوي صاحب 22 ربيعا، يعتبر هداف فريق مولودية العلمة خلال الموسم المنصرم، أين سجل 12 هدفا.