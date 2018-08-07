تفكيك ورشة سرية لتقليد الشمة بسطيف

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ولمان التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك بسطيف من تفكيك ورشة لتصنيع وتقليد مادة الشمة.

مع حجز 139 كيس معبأ بمادة الشمة بوزن إجمالي يقدر بـ 41.7 قنطار.

وحسب المكلفة بالإعلام التابعة للمجموعة الإقليمية أنّه وبعد استغلال أحد المتورّطين لمنزله لأجل إخفاء نشاطه الغير شرعي

أين تم الحصول على إذن بالتفتيش مع تشكيل دورية من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية أين تمّ العثور على كمية من الڜمة المذكورة.

بالإضافة إلى آلة خلط بمحرك وآلة رحي الشمة مع ميزان الكتروني و 120 كلغ من الجير الابيض و 40 لتر من ملون نباتي.

وبعد مواصلة التحقيق معهم تبين أن المتورطين لا يحوزون على أية رخصة تسمح لهم بممارسة النشاط.