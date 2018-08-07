أتمنى مشاركة “الخضر” في مونديال قطر.. ومحرز مع غوارديولا “خُرافي”!

أعرب المعلق القطري المخضرم في شبكة قنوات “بي ان سبورتس”، يوسف سيف، عن ثقته الكبيرة في عودة المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الواجهة بعد تعيين جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للفريق، متمنيا تأهل “الخضر” إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي ستجرى لأول مرة في دولة عربية.

وقال يوسف سيف ،الأحد، خلال تعليقه على مباراة مانشيستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الدرع الخيرية الانجليزية والتي شهدت مشاركة الدولي الجزائري رياض محرز في أول مباراة رسمية له مع “السيتيسنز”: “انتقال المبدع رياض إلى فريق بحجم المان سيتي سيعود بالفائدة عليه وسيتطور كثيرا تحت إشراف المدرب العالمي بيب غوارديولا صاحب طريقة التيكي تاكا، إلى جانب احتكاكه بنجوم عالميين في النادي امثال أغويرو ودي بروين”، ليضيف: “محرز سيصبح لاعبا خرافيا ويحقق انجازات عديدة لناديه وللمنتخب الجزائري الذي غاب للأسف عن مونديال روسيا، لكن أتمنى من كل قلبي تواجده في قطر 2022، لأنه يملك فريقا مدججا بالنجوم ومدربا طموحا في صورة جمال بلماضي”.

هذه حقيقة اعتزالي التعليق!

في سياق آخر، كشف يوسف سيف خلال استضافته في برنامج “ضيف الريان” على قناة الريان الفضائية خلال وقت سابق، أن أشخاصا من مجال الإعلام يقفون وراء بث الشائعات حول نية اعتزاله، ويدفعون المال من أجل إقصائه وتهميشه والإساءة له، ضاربين عرض الحائط بقيمة الرجل وتجربته الطويلة والثرية في مجال الإعلام الرياضي. وترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزال يوسف سيف مهنة التعليق على مباريات كرة القدم، حيث تناقل مغردون على “تويتر” نبأ اعتزال المعلق الأسمراني، لكن لم يصدر أي شيء رسمي عن قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية. وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر اعتزال يوسف سيف، ليتبين فيما بعد أن الخبر عارٍ من الصحة.