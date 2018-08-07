هذه هي الامتيازات الجديدة لفائدة أعوان الجمارك

أقرت المديرية العامة للجمارك، امتيازات اجتماعية جديدة لصالح أعوان الجمارك على المستوى الوطني.

وبحسب وثيقة تحصل "البلاد.نت" على نسخة منها، فإنه تم إقرار عدة امتيازات لصالح الأعوان في الجانب المتعلق بتحسين ظروف العمل و المعيشة، وهذا بالتنسيق بين المديرية العامة و الشريك الاجتماعي واللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير الشؤون الاجتماعية للجمارك.

ويتعلق الأمر بحسب الوثيقة بالنقاط التالية:

- تجهيز المناطق والمراكز المعزولة للجمارك بوسائل الترفيه و الرياضة.

- تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء الجمارك

- تنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة (عمرة)

- تنظيم أفواج للسياحة و الاستجمام لفائدة عائلات أعوان الجمارك

- اطلاق مشاريع مراكز الترفيه و الاستجمام

- إعادة تفعيل النشاطات الرياضية

- دعم الرعاية الصحية

- إعادة تفعيل القروض الاجتماعية

- تسوية منح التقاعد المتأخرة

- مراجعة منحة التقاعد للشؤون الاجتماعية

- مراجعة منحة الطعام

- مراجعة منحة الاحتفالية السنوية بعيد المرأة

- مراجعة منح الأرامل و الأيتام و المعاقين