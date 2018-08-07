"الحمى القلاعية" تصل إلى العاصمة .. اكتشاف 7 حالات بمذبح رويسو

تمكن الثلاثاء بياطرة مذبح حسين داي (رويسو) بالجزائر العاصمة من اكتشاف أعراض الاصابة بداء الحمى القلاعية لدى سبعة (07) رؤوس من الابقار كانت موجهة للذبح.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المفتش البيطري الولائي بالنيابة مصطفى مباركي أن فرقة البياطرة العاملة على مستوى مذبح حسين داي بالعاصمة تمكنت صبيحة اليوم من " اكتشاف اعراض الاصابة بداء الحمى القلاعية لدى سبعة (07) رؤوس من الابقار كانت موجهة للذبح" ، قبل ان يتم "التدخل الفوري" لذبح تلك الرؤوس و التخلص منها و ضمان عدم توجيهها للاستهلاك البشري.

و قال المتحدث انه منذ ظهور اعراض هذا الداء الوبائي في اول بؤرة له و التي تم الابلاغ عنها في 21 جوان المنصرم بولاية تيزي وزو ،ة تم اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية اللازمة لضمان عدم ظهور اي بؤرة للداء في وسط قطعان الماشية الموجودة بإقليم العاصمة ، حتى و ان كانت هذه الاخيرة ( رؤوس الماشية بالولاية) اقل اهمية من حيث تعدادها ، مقارنة بعديد ولايات الوطن المعروفة بتربية المواشي.

واكد مباركي انه لم يتم تسجيل اي حالة اصابة بوباء الحمى القلاعية وسط رؤوس الماشية في العاصمة ، في حين تم رصد حالات اصابة بذات الداء لدى رؤوس الابقار التي كانت موجهة للذبح على مستوى مذبح حسين داي وقد وصل اجمالي الاصابات المسجلة الى 20 حالة ، اخرها المسجلة نهار الثلاثاء.

وتبين ان رؤوس الابقار المصابة كانت قادمة من ولايات اخرى عرفت ظهور الداء في الفترة الاخيرة يضيف المتحدث.