حليش يلتحق بموريرينسي البرتغالي

انضم المدافع الدولي الجزائري، رفيق حليش، إلى صفوف نادي موريرينسي (الرابطة البرتغالية الأولى لكرة القدم) لمدة موسمين، حسب ما أعلن عنه النادي على موقعه الرسمي.

وكان حليش (31 سنة) ينشط في صفوف نادي برتغالي آخر ويتعلق الأمر بإستوريل برايا الذي خاض معه 24 مقابلة في جميع المنافسات مسجلا هدفين، غير أن الفريق سقط إلى الرابطة الثانية مع نهاية الموسم الكروي 2017-2018.

ويعد نادي موريرينسي المحطة الخامسة بالنسبة لخريج نصر حسين داي خلال مشواره الاحترافي في البرتغال، حيث سبق له وأن تقمص ألوان ناسيونال ماديرا (2008-2010)، أكاديميكا كويمبرا (2012-2014) وايستوريل برايا (2017-2018)، في الوقت الذي التحق بتشكيلة بنفيكا لشبونة في 2008 دون أن يشارك في أي مباراة قبل أن تتم إعارته.

كما نشط خارج البرتغال وتحديدا في إنجلترا مع نادي فولهام (2010-2012) وفي قطر مع نادي قطر (2014-2017).

وخاض حليش 38 مباراة دولية مع الخضر سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما شارك في مونديالي 2010 (جنوب إفريقيا) و 2014 (البرازيل).

واستدعي اللاعب لصفوف الفريق الوطني بقيادة الناخب السابق رابح ماجر في اللقاءين الوديين الأخيرين شهر يونيو الفارط أمام الرأس الأخضر بالجزائر (خسارة 3-2) والبرتغال بلشبونة (خسارة 3-0) قبل أن يغيب بسبب الإصابة.