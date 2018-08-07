سامي نصري يتعرض للضرب!

تعرض الممثل الفرنسي الشهير سامي نصري، بطل سلسلة فيلم "تاكسي" للضرب في أحد نوادي العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت وسائل إعلام روسية، أن نصري وشقيقه كانا يستريحان في أحد نوادي موسكو حين حدث شجار مع عدد من الزبائن انتهى بالعراك.

وتعرض سامي نصري لعدة لكمات في الوجه، كما أصابت الضربات مرفقيه حين حاول حماية وجهه من لكمات المعتدين.

ووجد النجم السينمائي نفسه مضطرا للذهاب إلى المستشفى طلبا للإسعافات الأولية، ولحسن الحظ لم تكن حالته الصحية في حاجة إلى عناية مركزة.

وأفاد موقع "Mash" الإلكتروني بأن النجم السينمائي سامي نصري وهو فرنسي من أصول جزائرية قد تضرر على أيدي مواطنين من بيلاروسيا كانوا في المكان.

ووقع الخصام حين لفت مواطنون من بلاروسيا انتباه النجم السينمائي إلى أنه يتحدث بصوت جهوري ويزعج من حوله، وكلمة من هنا وأخرى من هناك وقع العراك، وتدخل العاملون سريعا لفض الاشتباك، حتى أن أحدهم نال نصيبا من الضرب.

ولفت المصدر إلى أن سامي نصري وقف في الماضي أكثر من مرة أمام المحكمة بسبب السلوك العدواني، والتعرض للناس بالضرب، بل والهجوم بالسلاح الأبيض في أكثر من حادث.

ويقيم نصري وشقيقه في الوقت الراهن في موسكو حيث يستعدان لتصوير أحدث فيلم لهما.