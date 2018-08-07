مصير الأروغوياني لاكسالت مرتبط بالفحوص الطيبة لغولام

تنتظر إدارة نادي نابولي الإيطالي نتائج المراقبة الطبية التي سيخضع لها الدولي الجزائري، فوزي غولام، هذا الخميس في روما من أجل الفصل بشكل نهائي في موعد عودته إلى الملاعب، حتى تحسم بشكل نهائي مسألة تدعيم الجهة اليسرى للفريق، فبعد أن ضمت المدافع الفرنسي لنادي ليل كيفين مالكوي، تحضر لاستقدام المدافع الأورغوياني دييغو لاكسالت، في حال كانت نتائج المراقبة الطبية سلبية وأكدت حاجة غولام إلى وقت طويل قبل العودة إلى المنافسة الرسمية.

قال موقع “نابولي سبور”، الإثنين، إن إدارة نادي الجنوب الإيطالي دخلت في اتصالات أولية مع مناجير المدافع الأورغوياني، دييغو لاكسالت، المتألق في كأس العالم الأخيرة بروسيا، تمهيدا لاحتمال ضمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا تحسبا لأن تكون نتائج المراقبة الطبية لغولام غدا سلبية، وتتضمن حاجة الدولي الجزائري الغائب عن المنافسة منذ نحو 10 أشهر لفترة طويلة قبل أن يكون جاهزا للعب مع نابولي، وأشار ذات المصدر إلى أن مسيري نابولي اختاروا لاكسالت بناء على معرفته الكبيرة بالدوري الإيطالي، وهو الذي يلعب مع نادي جنوة ما يسقط فرضية حاجته إلى وقت من أجل التأقلم، أما في حال كانت نتائج الفحوص مطمئنة فإن إدارة نابولي لن تستقدم لاعبا جديدا وستنتظر عودة مدافع “الخضر” للمنافسة.

هذا وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن غولام يعيش ضغطا رهيبا قبل موعد مراقبته الطبية هذا الخميس، حيث يخشى أن تكون النتائج سلبية، ما قد يعني نهاية مغامرته مع نابولي ودخوله نفقا مظلما قد يهدد مستقبله الكروي بشكل مباشر.