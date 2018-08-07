تجنيد الأئمة لتوعية المستهلكين بخطورة الكيس المائي

أبرقت مديرية الصحة لولاية الجزائر تعليمة لمديري 35 مركزا صحيا متواجدا على مستوى الولاية، لمباشرة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تعتزم المديرية الاستنجاد بمنابر المساجد لتوعية المواطنين بخطورة الكيس المائي.

أعلن رئيس مصلحة الوقاية لمديرية الصحة لولاية الجزائر، الدكتور آيت واراس بوجمعة، انطلاق الحملة التحسيسية السنوية للتوعية والتحذير من مخاطر الكيس المائي، وتستعين وزارة الصحة خلال حملتها بالإذاعات المحلية أين سيتم تخصيص حصص وبرامج، وكذا من خلال خطب الجمعة في المساجد أين سيتم التطرق للأضرار الناجمة عن تناوله وكيفية التعرف عليه وسبل التخلص منه.

وأوضح آيت واراس بأن الكيس المائي سببه دودة “التينيا” التي بإمكانها النمو في الكبد والرئتين، لذا لابد على المواطنين الاحتياط عند ذبح الأضحية والتخلص من بقاياها بإلقائها في أكياس قمامة مغلقة بإحكام، وشدد المختص على أهمية فحص الأضحية جيدا ومراقبة أحشائها ومن الضروري رميها في حال إصابتها بالمرض فورا، فتناولها من قبل الإنسان يصاب هو الآخر بالعدوى، أما بالنسبة للحم فيمكن تناوله دون أي مخاطر.

ودعا رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر، المواطنين للاهتمام بالنظافة جيدا خلال عملية النحر، بدءا من تنظيف المكان الذي سيضحي فيه وغسل المضحي يديه جيدا قبل البدء في العملية، وكذا تنظيف السكاكين والأدوات المستعملة، زيادة عن تنظيف المكان وغسل برك الدم بعد الانتهاء، مع ضرورة التخلص من البقايا في أكياس، أما الجلد “الهيدورة” فحذر من رميها مباشرة في القمامة كي لا تتحول لمصدر جلب الحشرات والحيوانات الضالة.