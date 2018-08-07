174 ألف “رقم تعريفي” لمحاربة التهرب الضريبي

بلغ عدد المؤسسات ذات الشخص المعنوي المزودة برقم التعريف الإحصائي 174.786 مؤسسة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2017.. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد المؤسسات المزودة برقم التعريف الإحصائي سجل ارتفاعا طفيفا بنحو 12.800 مؤسسة ما يمثل ارتفاعا قدر بـ8 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل حتى 31 ديسمبر 2016.

وبلغ عدد المؤسسات التي تم استحداثها خلال سنة 2017 بـ9.791 مؤسسة بارتفاع قدره 269 مؤسسة (+3 بالمائة) مقارنة بسنة 2016.

وبخصوص التسجيل في المدونة الوطنية للمؤسسات خلال السداسي الأول من سنة 2017 فقد تم إحصاء 5.452 مؤسسة، بينما تم تسجيل 4.339 مؤسسة أخرى لأول مرة خلال السداسي الثاني من نفس السنة بانخفاض قدر بـ20.41 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2017.

وفيما يتعلق بالشطب من المدونة الوطنية للمؤسسات، فقد تم تسجيل شطب 2.244 مؤسسة خلال السداسي الأول و2.315 مؤسسة خلال السداسي الثاني من سنة 2017.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن 4.559 مؤسسة تم شطبها خلال سنة 2017 بارتفاع قدر بـ83 مؤسسة (+1.85 بالمائة) مقارنة بسنة 2016، ويشار إلى أن استحداث رقم التعريف الإحصائي للمؤسسات يندرج في إطار إجراءات الرقمنة لوضع المؤسسات الاقتصادية والتجارية تحت الرقابة الإدارية والجبائية من اجل محاربة التهرب الضريبي.

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