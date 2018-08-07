وزارة الفلاحة تفكر في إعفاء مربيّ الدواجن من “TVA”

تتجه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى إقرار إعفاءات تخص الرسم على القيمة المضافة (TVA) على مادة الذرة لمربي الدواجن، في خطوة يرجح إنها تهدف لكسر أسعار الدجاج وضبط سوقه بعد أن لامست أسعاره 500 دينار للكيلوغرام.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية نشر على صفحتها الرسمية على شبكة فايسبوك، بأن أمين عام الوزارة كمال شادي التقى في جلسة عمل مع مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن، وتم التركيز مطولا على قضية إعفاء المربين من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على مادة الذرة، التي تستعمل كعلف للدواجن.

ولفت البيان إلى أنه تم التطرق أيضا لتنظيم مختلف حلقات شعبة الدواجن وضبط هذا السوق والتقيد بالمعايير الخاصة بالمدخلات المستعملة في قطاع الدواجن وتأثيرها على تخفيض الأسعار، فيما قدم مهنيو تربية الدواجن جملة مقترحات بهدف التوصل لحلول ناجعة.