بنكيران: الملك ينقصه رجال مخلصون!

في كلمة أمام الملتقى الوطني لشباب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، قال بنكيران "حين سمعت الملك يقول في خطاب العرش : أشعر بأن شيئا ما ينقصنا، تمنيت أن أقول له: ما ينقصك سيدي هو أن يكون معك رجال مخلصون بالشكل المطلوب".

وأضاف بنكيران، حسب وكالة الأناضول، أن "المغرب يحتاج إلى من يقول كلمة الحق أولا قبل كل شيء". وتابع أن الكل يعرف والكل ساكت، منهم الخائفون ومنهم من ذوي المصالح.

وأشار المسؤول المغربي السابق إلى أن حزبه مع الملكية بدون مقابل أو ابتزاز، مضيفا "نحن مع ملكية مرجعيتها الإسلام والدستور وتعيش العصر"، كما شدّد على ضرورة تطور الملكية مع العصر.

وكشف رئيس الحكومة السابق عن أن غيابه عن الساحة السياسية وتواريه عن الأنظار في اللقاءات الحزبية منذ أن استبعد من تشكيل الحكومة، ثم عدم تمكنه من قيادة العدالة والتنمية لولاية ثالثة، جعله يدخل في أزمة نفسية.

وأكد بنكيران أنه كان "في حالة نفسية صعبة جدا"، قائلا "راني مأزم"؛ كما أورد أنه يجد نفسه مضطرا للسكوت. واعتبر أن الملكية في المغرب لا تحتاج إلى التملق، بل إلى من يكون مسؤولا في البلاد ويقف معها وقت الشدة ويسهم معها في الإصلاح. ولفت إلى أنه ليس من الضروري أن نكون متفقين مع الملك على كل شيء، لكنه ملك محبوب من شعبه ويريد الخير لبلاده.