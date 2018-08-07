تدابير بعدم تجديد المناصب الشاغرة

في الوقت الذي شددت حكومة أحمد أويحيى في آخر مخطط عملها في سنة 2017 على إيلاء أولوية للتشغيل، فإن المذكرة الصادرة عن وزارة المالية أعادت تأكيد ما سبق وأن شددت عليه الحكومة منذ مخطط عبد المجيد تبون بضرورة عدم تجديد المناصب الشاغرة وتجميد التوظيف، لاسيما في الوظيف العمومي.

وجاء في المذكرة التوجيهية الحاملة للرقم 427 التي وجهها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، أنه يجب التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية، وإعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، إضافة إلى القيام بتعويض منصب مالي مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد. ودعت الوزارة الآمرين بالصرف إلى إرفاق تقديراتهم بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، هذا الإجراء يعكس الرغبة لدى السلطات للحد من التشغيل في الوظيف العمومي الذي يمثل كتلة كبيرة.

وعلى النقيض، كشفت الحكومة في مخطط عملها الأخير عن إعطاء أولوية لمحاربة البطالة، بتنصيب 400 ألف موظف ومواصلة تمويل مشاريع تشغيل الشباب ودعم استحداث مناصب العمل وإنتاج الثروات في جميع القطاعات، بهدف تحسين العرض في مجال مناصب العمل، والمساهمة بالتالي في احتواء ارتفاع البطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

كما حددت من بين أهدافها مواصلة برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل، وتحسين التآزر بين مختلف الـمتدخلين، ضمن آفاق تسيير أكثر فعالية لسوق العمل، والوصول بذلك إلى تنصيب 400.000 طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، إضافة إلى تمويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لحوالي 23000 مشروع في كل من السنتين الـماليتين 2019.2018، مع أثر استحداث نحو 150.000 منصب شغل في السنة. أما بالنسبة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإن الأمر سيتعلق بمرافقة إطلاق أزيد من 30 ألف مشروع على مدى الفترة 2018 و2019، مع الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، ستواصل الحكومة سياستها في مجال التحويلات الاجتماعية وكذلك الإعانات المباشرة أو غير المباشرة، مع القيام في الوقت نفسه بورشة لترشيد النفقات العمومية للتضامن هذه، بكيفية تستهدف بثقة الـمستفيدين الحقيقيين منها.