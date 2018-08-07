مدوار: ” الأندية مطالبة بدفع الديون وإلا سنحرمها من الإجازات”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن مشكل الأندية المدانة، مؤكدا أنهم مطالبون بتطبيق القانون وفق تعليمات الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال مدوار في تصريح لتلفزيون النهار بخصوص هذا الموضوع:

“لا يوجد أي إشكال بين الأندية اتجاه الرابطة الوطنية، ونحن نعالج مشكل الديون العالقة، لكن بالنسبة للجنة المنازعات هناك مشكل كبير”.

وأضاف: ” الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، أخذت قرار على كل الأندية التي تملك ديون قبل 31 ماي تفوق مليار سنتيم دفع ديونها إتجاه اللاعبين، وإلا فإنها ستحرم من الإجازات الجديدة لموسم 2018-2019″.