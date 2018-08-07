حجار: تقلص عدد الملتحقين بالجامعة هذه السنة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، أن التسجيلات الجامعية مرت في ظروف جيدة.

مشيرا خلال ندوة صحفية أن عدد الملتحقين بالجامعة في الثلاث سنوات الأخيرة بلغ أكثر من 948 ألف طالب.

أما عدد الملتحقين بالجامعة هذه السنة فقد بلغ 276 الف طالب، مشيرا إلى أن عدد الطلبة تقلص مقارنة بالسنة الفارطة.

مؤكدا أنه من المتوقع أن يصل العدد الاجمالي للطلبة مع الدخول الجامعي المقبل مليون و740 ألف طالب بطل الأطوار.

من جهته أكد الوزير أن شعبة العلوم التجريبية تتصدر قائمة توزيع الناجحين حسب الفروع بنسبة 40 بالمائة.