الكشف عن توجيهات الناجحين في البكالوريا اليوم

سيتمكن أكثر من 400 ألف ناجح جديد في دورة بكالوريا 2018، بدءا من هذا الثلاثاء من التعرف على نتائج توجيهاتهم الجامعية التي اختاروها من خلال الرغبات المتاحة ، فيما يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة صحفة لتقديم حصيلة عن التسجيلات الجامعية للدخول الجامعي 2018/2019.

وأوضح جمال بوقزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للاذاعة الجزائرية أن جديد تسجيلات هذا الموسم تتمثل في إلغاء الطعون و إعطاء فرصة ثانية أو عملية تسجيل أولي ثانية لثلاث فئات حددها في الطلبة الذين لم يتحصلوا على أي اختيار من الاختيارات المدونة في بطاقات رغباتهم والطلبة الذين أخفقوا بعد إجراء المقابلة الشفوية إضافة إلى الطلبة الذين تم توجيههم إلى الاختيار الرابع ويرغبون في تغييره. وأضاف مدير التكوين أن هذه الأصناف لها الحق في عملية ثانية من التسجيل الجامعي الأولي من الـ 13 إلى الـ 16 أوت الجاري