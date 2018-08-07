شراكة جديدة في مجال تكنولوجيات الفضاء

أقامت الوكالة الفضائية الجزائرية والمؤسسة الخاضعة للقانون البريطاني ويسكوم أيروسبايس "أل.تي.دي" شراكة في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الفضاء.

وأوضح بيان للوكالة الفضائية الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية امس، أن الهدف من هذه الشراكة التي تجمع أيضا شركة "زيرو 2 إنفنتي" الخاضعة للقانون الإسباني و المختصة في الهندسة في مجال الطيران والفضاء فضلا عن اعتبارها أهم شريك لويسكوم أيروسبايس "أل.تي.دي" يكمن في "التطوير المشترك للأنظمة الفضائية طبقا لأهداف البرنامج الفضائي الوطني الذي تم إطلاقه في 2006".

كما ستسمح بتعزيز الخبرة المكتسبة من قبل المهندسين الجزائريين الذين سيحرصون على تعميق معارفهم و مهاراتهم حول المحاور التكنولوجية الجديدة مع إتاحة الفرصة للفرق المتعددة الاختصاصات المتكونة من خبراء الوكالة الفضائية الجزائرية و ويسكوم ايروسبايس "أل.تي.دي" و "زيرو 2 إنفنتي" بتقاسم خبراتهم في هذه المجالات الدقيقة".

كما من شأنها أن تعزز استقلالية فرق الوكالة الفضائية الجزائرية في مجالات جديدة.

وذكرت الوكالة الفضائية الجزائرية أن مؤسسة ويسكوم أيروسبايس "أل.تي.دي" الكائن مقرها بأوكسفورد يسيرها الجزائري عبدو عتو "باحث بارز تحصل على جائزة الابتكار الاستراتيجي في مجال الطيران و الفضاء.