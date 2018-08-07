بدوي يشيد بجهود الجيش لإنقاذ المواطنين في فيضانات تمنراست

اشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني وأعوان الحماية المدنية ومختلف الاسلاك الامنية،

وتدخلاتهم الفعالة من أجل انقاذ المواطنين واسعافهم والتكفل بالمتضررين منهم بعين قزام وغيرها من مناطق ولاية تمنراست وباقي ولايات الوطن.

وأوضح بدوي أنّ مصالحه”تتابع عن كثب و باهتمام ويقظة كبيرين الوضع على اثر الاضطرابات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن”،

مؤكدا أنه تم اسداء تعليمات صارمة للسلطات المحلية قصد اصلاح الاضرار وترميم المنشآت القاعدية، والتكفل بالمواطنين المتضررين،

موضحا أنّ اللجنة المتعددة القطاعات التي تم ايفادها لولاية تمنراست تعكف على تشخيص الوضع من خلال معاينة ميدانية وجوارية

اشيد بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني و اعوان الحماية المدنية ومختلف الاسلاك الامنية، و تدخلاتهم الفعالة من أجل انقاذ المواطنين و اسعافهم و التكفل بالمتضررين منهم #بعين_قزام وغيرها من مناطق ولاية #تمنراست وباقي #ولايات_الوطن، وهو ما ليس بغريب عن ما ألفناه لها من جاهزية دائمة. — Nouredine??Bedoui (@NouredineBedoui) 6 août 2018

نتابع عن كثب و باهتمام ويقظة كبيرين الوضع على اثر #الاضطرابات_الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن، اذ أسديت تعليمات صارمة للسلطات المحلية قصد اصلاح الاضرار و ترميم المنشآت القاعدية، و التكفل بالمواطنين المتضررين، — Nouredine??Bedoui (@NouredineBedoui) 6 août 2018