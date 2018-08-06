شيكاغو: 11 قتيلًا و71 مصابا

ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الامريكية، أن أعمال قتل كان سببها اندلاع موجة من أعمال العنف فى مدينة شيكاغو ، روعت الآمنين، خلال ساعات تم فيها تبادل إطلاق بين العصابات، فبعد 3 أيام دامية كانت النتيجة 11 قتيلا وإصابة نحو 71 آخرين .

يأتى إطلاق النار، الذى بدأ من مساء الجمعة حتى صباح اليوم، للتأكيد على حجم الرعب الذى يحدث فى شيكاغو، حيث تؤثر أعمال العنف التى تقول الشرطة إن العصابات تغذيها فى المقام الأول، على عدة مناطق من الأحياء ذات الدخل المنخفض واللاتينية السكان فى غرب وجنوب المدينة.

ووفقا للصحيفة، فقد سجلت المدينة أكثر من 300 جريمة قتل فى مايو، لكن جرائم القتل انخفضت بنسبة 23٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ووصفت الصحيفة عدد الضحايا بـ "المروع" فهذا العدد من القتلى لم يحدث فى حرب، وإنما فى معارك لعصابات.