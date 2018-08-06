العقيد لهبيري ينهي مهام رئيس شرطة الحدود بميناء الجزائر

أنهى العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني مهام عميد الشرطة بازه مراد رئيس الفرقة الأولى لشرطة الحدود بميناء الجزائر ، حسب ما كشف مصدر لـ"البلاد.نت" اليوم الإثنين.

وأجرى العقيد لهبيري عدّة تغييرات في سلك الشرطة منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وشملت هذه التغييرات رؤساء ولائيين للأمن على غرار مديري الأمن الولائي لولايات الشلف ، تلمسان ، الجزائر ، وهران ، تيبازة ، وتيزي وزو، كما تم إنهاء مهام رئيس مصلحة الحماية والأمن بالمديرية العامة مهدي لمهيدي. ومدير الاستعلامات أو ما يسمى بمخابرات الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة جيلالي بودالية.