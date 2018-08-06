25 بالمائة من قدرات الشركات المنتجة غير مستغلة

لم تستغل أغلبية الشركات الصناعية قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 في المائة، الأمر الذي يؤكد على التأخر الذي تعاني منه الجزائر في القطاع الصناعي بالمقام الأول على الرغم من جميع النفقات العمومي المخصصة لهذا المجال.

وحسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء، فإن النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والإلكترونيات وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب.

وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء والصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع.

وفيما يتعلق بالطلبيات، فأعرب 66 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 في المائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم. في وقت أن الفائض من مخزون المنتوجات لم يباع، وهو ما يعد أمر طبيعي بالنسبة لـ 74 في المائة من مسؤولي القطاع العام ولدى 50 في المائة من مسؤولي القطاع الخاص.

أما فيما يخص التزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34 في المائة رؤساء مؤسسات القطاع العام و19 في المائة من أصحاب الشركات الخاصة، وقد أدى هذا النقص إلى نفاذ المخزون لدى 64 في المائة من المؤسسات العمومية و40 في المائة من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.