الوزارة الفلاحة تعفي مربي الدواجن من الـ TVA

قررت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إعفاء مربي الدواجن من الرسم على القيمة المضافة على مادة الذرة من أجل خفض أسعار اللحوم البيضاء، التي شُرع اليوم في حملة مقاطعتها تحت شعار “خليه يربي الريش”.

وجاء القرار، عقب اللقاء الذي جمع، اليوم الإثنين، الأمين العام لوزارة الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، مع أعضاء مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن بمقر الوزارة، الذي خصص لطرج انشغالات المهنيين والصعوبات التي تواجهها هذه الشعبة، خاصة ما تعلق بتنظيم مختلف الروابط في قطاع الدواجن وحسن سير المسارات التقنية للتربية.

وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى عمليات الضبط والمراقبة لشعبة الدواجن وأثرها على خفض الأسعار في السوق، حيث تم تقديم اقتراحات بهدف الوصول إلى حلول لتنشيط الشعبة خصوصا وضع آليات لضمان وفرة المنتوج.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب ممثلو المجلس الوطني المهني لشعبة للدواجن، عن رضاهم للاهتمام والدعم المقدم من وزارة الفلاحة، التنمية وإلتزامها بتعزيز دعم جميع الجهات المعنية وتعبئة كل الجهود اللازمة لمواجهة التحديات التي تعرفها شعبة الدواجن التي تعد نشاطًا هامًا للقطاع الفلاحي وكذلك للاقتصاد الوطني.