بونجاح ورقة رابحة في يد بلماضي.. ويكسب نقاطا مقارنة بسليماني

سيكون مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، ورقة رابحة في يد المدرب الجديد للمنتخب الوطني جمال بلماضي. هذا الأخير وعلى عكس المدربين السابقين سيراهن كثيرا على اللاعبين الجزائريين المحترفين في الدوري القطري، على غرار بونجاح وحتى أيضا زميله في نفس النادي يوغرطة حمرون الذي قد يستدعى إلى “الخضر” مستقبلا ويكون بمثابة مفاجأة بلماضي.

وكسب بونجاح مع بداية الموسم الحالي نقاطا إضافية مقارنة بهداف “الخضر” إسلام سليماني الذي يعاني مع ليسر سيتي الإنجليزي، بعد أن وضع اسمه في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، ويقع خارج حسابات مدربه كلود بويال.

وتمكن بونجاح، الأحد، من تسجيل “هاتريك” في الجولة الأولى من منافسات دوري النجوم القطري، خلال لقاء فريقه السد أمام الخريطيات (6/0)، وتألق بشكل لافت للانتباه، ما يؤكد جاهزيته من جميع النواحي للموسم الجديد.

سيكون مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، ورقة رابحة في يد المدرب الجديد للمنتخب الوطني جمال بلماضي. هذا الأخير وعلى عكس المدربين السابقين سيراهن كثيرا على اللاعبين الجزائريين المحترفين في الدوري القطري، على غرار بونجاح وحتى أيضا زميله في نفس النادي يوغرطة حمرون الذي قد يستدعى إلى “الخضر” مستقبلا ويكون بمثابة مفاجأة بلماضي.

وكسب بونجاح مع بداية الموسم الحالي نقاطا إضافية مقارنة بهداف “الخضر” إسلام سليماني الذي يعاني مع ليسر سيتي الإنجليزي، بعد أن وضع اسمه في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، ويقع خارج حسابات مدربه كلود بويال.

وتمكن بونجاح، الأحد، من تسجيل “هاتريك” في الجولة الأولى من منافسات دوري النجوم القطري، خلال لقاء فريقه السد أمام الخريطيات (6/0)، وتألق بشكل لافت للانتباه، ما يؤكد جاهزيته من جميع النواحي للموسم الجديد.

وعلى الرغم من الفرق الشاسع في المستوى بين دوري نجوم قطر و”البريمرليغ”، إلا أن بلماضي قد يرجح كفة بونجاح على سليماني، في اللقاء المقبل للمنتخب أمام غامبيا بالعاصمة بانجول، في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2019، وذلك نظرا إلى جاهزيته ولعبه مقابلات أكثر من سليماني، الذي قد تطول معاناته في بداية الموسم الحالي 2018/2019، في حال بقائه في ليستر وعدم تمكنه من إيجاد فريق آخر يضمن له اللعب بانتظام قبل غلق فترة التحويلات الصيفية، الخميس المقبل.

فضلا عن ذلك، فإن معرفة بلماضي بخبايا الدوري القطري، تجعل اللاعبين الجزائريين المحترفين بقطر يملكون حظوظا في الانضمام إلى “الخضر” والمشاركة في اللقاءات الرسمية، بعد أن كانت شبه منعدمة في الأعوام القليلة الماضية، حيث وعلى سبيل المثال لا الحصر وفي عهد المدرب وحيد خاليلوزيتش، رفض الأخير استدعاء أي لاعب ينشط في إحدى البطولات الخليجية، وقام وقتها باستبعاد العديد من النجوم الذين فضلوا التوقيع في أندية قطرية في صورة كريم زياني ونذير بلحاج، شأنه شأن الفرنسي كريستيان غوركوف الذي يفضل اللاعبين المنتمين إلى الأندية الأوربية بدلا من الخليجية.

وأمام هذا الوضع لم تستبعد بعض المصادر المقربة، إمكانية استدعاء الجزائري يوغرطة حمرون، متوسط ميدان السد القطري، إلى “كتيبة المحاربين” خلال التحديات المقبلة، حتى وإن لم يكن ذلك في التربص المقبل تحسبا لمباراة غامبيا.